Ущерб составил 43 тысячи рублей
В середине июля в полицию обратился 31-летний усольчанин. Мужчина в поисках кредита на сумму 400 тысяч рублей нашёл в Интернете сайт, который внешне напоминал страницу банковской организации. Потерпевший позвонил по указанным на сайте телефонам, собеседник подробно проинструктировал усольчанина, какие шаги нужно было совершить, чтобы получить кредит.
Мужчина перечислил деньги за услуги по открытию банковского счета, отказался оплачивать страховку, но перевёл мошенникам ещё и плату за услуги курьера по доставке договора, который потерпевший намеревался подписать. В результате усольчанин сам отдал аферистам 11 тысяч рублей. Только когда на телефонные звонки перестали отвечать, а договор никто не привёз, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.
Такую же схему применили в отношении 43-летнего усольчанина, работающего оператором вычислительных машин. Мужчина обратился в полицию накануне. Оказалось, что также в интернете он нашёл сайт банка, отправил заявку на кредит. Потерпевшему позвонили, сообщили, что ему одобрен займ в сумме 450 тысяч рублей под небольшой процент. За страховку, за услуги по открытию банковского счета, услуги курьера и другие надуманные траты усольчанин перевёл аферистам 32 тысячи рублей.
Полиция вновь призывает жителей быть бдительными и внимательными. Относиться критически к тому, что говорят или пишут незнакомые люди, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
Усольчане лишились денег, получая кредит в Интернете
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