За хищение имущества к году колонии-поселения приговорён житель республики
В ходе предварительного следствия следователями ЛО МВД России на станции Уссурийск установлено, что мужчина в 6 часов утра прошёл в комнаты отдыха железнодорожного вокзала Уссурийска и снял со стен телевизоры, один из которых завернул в свою куртку. Довести свой преступный план до конца ему не позволила дежурная сотрудница вокзала, которая подняла тревогу и вызвала на помощь сотрудников транспортной полиции.
Прибыв на место преступления, оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на ст.Уссурийск увидели брошенные в комнате телевизоры и открытое настежь окно, через которое вокзальный «гость» сбежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан по горячим следам.
Уссурийский районный суд приговорил 46-летнего ранее не судимого жителя села Турунтаево Республики Бурятия к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.
Из зала суда похититель к месту отбывания наказания отправлен под конвоем. Похищенные телевизоры, пульты и блоки питания возвращены сотрудниками транспортной полиции Уссурийска их законным владельцам, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Житель Бурятии украл два телевизора с Уссурийского вокзала
Происшествия, Фото:
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