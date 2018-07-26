Житель Бурятии украл два телевизора с Уссурийского вокзала

За хищение имущества к году колонии-поселения приговорён житель республики



В ходе предварительного следствия следователями ЛО МВД России на станции Уссурийск установлено, что мужчина в 6 часов утра прошёл в комнаты отдыха железнодорожного вокзала Уссурийска и снял со стен телевизоры, один из которых завернул в свою куртку. Довести свой преступный план до конца ему не позволила дежурная сотрудница вокзала, которая подняла тревогу и вызвала на помощь сотрудников транспортной полиции.



Прибыв на место преступления, оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на ст.Уссурийск увидели брошенные в комнате телевизоры и открытое настежь окно, через которое вокзальный «гость» сбежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан по горячим следам.



Уссурийский районный суд приговорил 46-летнего ранее не судимого жителя села Турунтаево Республики Бурятия к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.



Из зала суда похититель к месту отбывания наказания отправлен под конвоем. Похищенные телевизоры, пульты и блоки питания возвращены сотрудниками транспортной полиции Уссурийска их законным владельцам, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.