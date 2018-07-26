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На Селенгинском ЦКК в Бурятии слесаря убило током

На Селенгинском ЦКК в Бурятии слесаря убило током
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшему было всего 20 лет

9 июня двое слесарей должны были отремонтировать кран на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии. Напарники поднялись, чтобы заменить масло в редукторе. Одному из них пришлось спуститься за нужным инструментом. Когда он вернулся, увидел своего 20-летнего напарника лежащим без признаков жизни, в ремонтной корзине.

Когда парня достали, выяснилось, что его убило током.

Люк ремонтной корзины был открыт. Обесточить установку должен был механик-мастер по ремонту кранового оборудования

– По результатам проверки были выявлены множественные нарушения. Мастер по ремонту оборудования не выписал наряд допуска на проведение работ и не обеспечил отключение от питания троллеев. В результате чего молодой человек прикоснулся к данным троллеям и произошёл удар током. Слесарь скончался на месте, – сообщила «Байкал-Daily» старший следователь СО по Кабанскому району СУ СК РФ по Бурятии Яна Колмакова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении механика. Сейчас идёт сбор документов, и подозреваемому пока не предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.

смерть удар током
 
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