У сирот Забайкалья и Бурятии ОПГ отнимала деньги

11 потерпевшим причинён ущерб на сумму более 5 миллионов рублей
Заместитель прокурора Забайкальского края Светлана Козлова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников преступной группы. Последние обвиняются по статьям УК РФ «Кража», «Мошенничество», «Вымогательство».
- Установлено, что в 2006 году двое мужчин создали организованную группу, специализирующуюся на совершении имущественных преступлений путём совершения краж, вымогательств и мошенничеств преимущественно в отношении выпускников социальных, специальных коррекционных учреждений Забайкальского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
Всего в период с июня 2016 года по январь 2017 года обвиняемыми в Забайкальском крае и Бурятии совершено 11 тяжких и особо тяжких преступлений. Зная, что после выпуска потерпевшие получают право распоряжаться накопленными на их счетах деньгами, злоумышленники входили к ним в доверие и тайно либо обманом завладевали их средствами.
- Встречая противодействие, они похищали денежные средства под угрозой применения насилия, то есть совершали вымогательство, - отметили в прокуратуре.
11 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 5 млн. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Черновский районный суд города Читы. Все обвиняемые по делу находятся под стражей.
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Происшествия, Фото:
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