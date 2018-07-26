В Иркутской области 7-летняя девочка выпала из окна

За детьми присматривала соседка



Накануне вечером в дежурную часть полиции Усолья-Сибирского поступило телефонное сообщение от сотрудника детской городской больницы о том, что семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован в медучреждение бригадой скорой помощи.



На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В ходе проверки по данному факту установлено, что мать двоих детей: семилетней девочки и восьмилетнего мальчика, находилась на работе. Ребята были под присмотром соседки, которая запустила домой детей с прогулки, а сама ненадолго поднялась к себе в квартиру.



В это время дети открыли окно, девочка присела на подоконник, ребята играли, толкались, и в результате шалости девочка выпала из окна. Сейчас медики оценивают состояние ребёнка как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.



С начала года в Иркутской области уже 22 ребёнка выпали из окон, двое из которых скончались. Примерно треть случаев связана с москитными сетками, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

