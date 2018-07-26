Аферистка под видом проверки счётчика обманула читинку

Ущерб составил 15 тысяч рублей
С заявлением в отдел полиции в Чите обратилась 87-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, к ней домой пришла незнакомая женщина и, представившись работником энергоснабжающей организации, сообщила, что необходимо проверить исправность электроприборов и записать показания электросчётчика.
Войдя в доверие, злоумышленница поинтересовалась, получала ли хозяйка пенсию новыми купюрами и попросила их продемонстрировать. Ничего не подозревая, пожилая женщина достала деньги номиналом 200 и 2000 рублей. После непродолжительной беседы лже-работница ушла, а пенсионерка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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