26 Июля

25 Июля

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Аферистка под видом проверки счётчика обманула читинку

Происшествия, 
Ущерб составил 15 тысяч рублей

С заявлением в отдел полиции в Чите обратилась 87-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, к ней домой пришла незнакомая женщина и, представившись работником энергоснабжающей организации, сообщила, что необходимо проверить исправность электроприборов и записать показания электросчётчика.

Войдя в доверие, злоумышленница поинтересовалась, получала ли хозяйка пенсию новыми купюрами и попросила их продемонстрировать. Ничего не подозревая, пожилая женщина достала деньги номиналом 200 и 2000 рублей. После непродолжительной беседы лже-работница ушла, а пенсионерка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
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