Аферистка под видом проверки счётчика обманула читинку

Ущерб составил 15 тысяч рублей



С заявлением в отдел полиции в Чите обратилась 87-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, к ней домой пришла незнакомая женщина и, представившись работником энергоснабжающей организации, сообщила, что необходимо проверить исправность электроприборов и записать показания электросчётчика.



Войдя в доверие, злоумышленница поинтересовалась, получала ли хозяйка пенсию новыми купюрами и попросила их продемонстрировать. Ничего не подозревая, пожилая женщина достала деньги номиналом 200 и 2000 рублей. После непродолжительной беседы лже-работница ушла, а пенсионерка обнаружила пропажу 15 тысяч рублей.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

