Читинцы готовятся к новому подтоплению

Уровень реки Ингода поднимется на 20-40 сантиметров
В Чите по информации синоптиков в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на реке Ингода на 20-40 сантиметров. Возможно подтопление низменных участков поймы. Забайкальские спасатели заблаговременно направлены в угрожаемые районы и готовы оказать помощь гражданам при возможном подтоплении.
Находящимся в зоне возможного подтопления жителям необходимо быть готовым к эвакуации. Для граждан развёрнуты пункты временного размещения, в которых эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.
При объявлении эвакуации требуется взять с собой ценные вещи и документы. Перед отъездом нужно отключить газ и электроэнергию, погасить печи. Домашних животных и птицу можно разместить на чердаке, обеспечив питанием и питьевой водой, сообщает пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.
Уровень реки Ингода поднимется на 20-40 сантиметров
Они причинили ущерб в 1,5 миллиона рублей
Он с сообщниками также возвращал задержанные автомобили со штрафстоянки
Мужчина взял машину покататься
Погибшие считались пропавшими без вести
Мужчина уже был лишён водительских прав
Он напал на них с ножом
На вид мужчине 60-65 лет
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар
Он ранее слышал о подобных схемах, но в своем случае надеялся на то, что все законно
При задержании он попытался скрыться от полицейских, но застрял в оконной решётке
На заместителя заведующего детским садом завели уголовное дело
ДТП произошло возле железнодорожного переезда
Трагедия произошла накануне вечером
Небольшая авария произошла накануне на улице Комарова