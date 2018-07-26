Читинцы готовятся к новому подтоплению



Находящимся в зоне возможного подтопления жителям необходимо быть готовым к эвакуации. Для граждан развёрнуты пункты временного размещения, в которых эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.



При объявлении эвакуации требуется взять с собой ценные вещи и документы. Перед отъездом нужно отключить газ и электроэнергию, погасить печи. Домашних животных и птицу можно разместить на чердаке, обеспечив питанием и питьевой водой, сообщает пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.



В Чите по информации синоптиков в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на реке Ингода на 20-40 сантиметров. Возможно подтопление низменных участков поймы. Забайкальские спасатели заблаговременно направлены в угрожаемые районы и готовы оказать помощь гражданам при возможном подтоплении.