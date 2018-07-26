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Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров

Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров
Происшествия, 
Они причинили ущерб в 1,5 миллиона рублей

Иркутские полицейские задержали женщин за серию мошенничеств в отношении пенсионеров, в том числе ветеранов войны и тружеников тыла. В настоящее время полиция ведёт поиск людей, которые могли пострадать от их действий. По предварительным оценкам, речь может идти о десятках иркутян, а также жителях нескольких регионов Сибири.

Как установили оперативники, злоумышленницы возраста 25 и 38 лет, на протяжении нескольких месяцев под видом социальных работниц посещали на дому людей преклонного возраста. Для этого они использовали различные базы данных, содержащие персональные сведения о гражданах, в том числе места жительства потенциальных жертв их имена и фамилии, возраст.

Аферистки сообщали о прибавке к пенсии, срочной замене старых банкнот на новые или использовали иные уловки, чтобы узнать о сбережениях и местах их хранения. В дальнейшем, пользуясь ослабленным вниманием пострадавших, злоумышленницы похищали деньги или меняли их на так называемые «билеты банка приколов».

Задержали преступниц в одной из съёмных квартир Омска. При обыске сыщики обнаружили парики, элементы грима, компьютерную технику, содержащую различные персональные данные граждан, телефонные и банковские карты, а также большое количество «билетов банка приколов».

Следственные органы МВД принимают меры по возмещению причинённого вреда потерпевшим, размер которого может превышать полтора миллиона рублей. При этом предполагаемая география преступной деятельности может охватывать всю Сибирь, в том числе Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Омск и другие города.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – Мошенничество. По ходатайству следствия суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, возможно пострадавших от их незаконных действий, полиция просит обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону: 8 (3952) 21-68-05 или 02 (с мобильного 102), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество
 
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