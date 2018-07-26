26 Июля

25 Июля

Популярное

В Забайкалье полицейский продавал водительские права

Происшествия, 
Он с сообщниками также возвращал задержанные автомобили со штрафстоянки

Следственными органами предъявлено обвинение трём местным жителям, в том числе, бывшему сотруднику ГИБДД УМВД по городу Краснокаменску. Бывший полицейский обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, двое других – в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Они в течение полутора лет, с конца 2016 года занимались мошенничествами, связанными с незаконным получением водительских «прав», а также с возвратом задержанных автомобилей со штрафстоянки ГИБДД.

Участники группы, которую возглавлял полицейский, предлагали жителям Краснокаменска получить «права» без сдачи соответствующих экзаменов. За эту «услугу» будущие водители платили от 30 до 50 тысяч рублей. Обвиняемые предлагали гражданам, лишённым права управления транспортом за вождение в пьяном виде, помочь восстановить «права» за 50 тысяч рублей. Помимо этого, полицейский и его сообщники предлагали автовладельцам, чьи автомобили находились на штрафстоянке ГИБДД, вернуть автомашины за деньги.

Обвиняемые вводили граждан в заблуждение: они брали деньги и ничего не делали для выполнения своих обещаний. Действия участников группы была пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, которые передали материалы в следственные органы. Сотрудник полиции уволился из органов внутренних дел по собственному желанию в конце прошлого года.

В настоящее время в уголовном деле фигурируют десять фактов мошенничества, ещё около 30 подобных фактов выявлено следователями СКР в ходе первоначальных следственных действий.

Судом в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинцы готовятся к новому подтоплению
Происшествия, 26.07.2018
Уровень реки Ингода поднимется на 20-40 сантиметров
Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров
Иркутянки под видом соцработников обчищали пенсионеров
Происшествия, 26.07.2018
Они причинили ущерб в 1,5 миллиона рублей
В Забайкалье полицейский продавал водительские права
Происшествия, 26.07.2018
Он с сообщниками также возвращал задержанные автомобили со штрафстоянки
В Забайкалье раскрыли двойное убийство 14-летней давности
Происшествия, 26.07.2018
Погибшие считались пропавшими без вести
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 26.07.2018
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар
Братчанин лишился 189 тысяч в надежде на компенсацию за лекарства
Происшествия, 26.07.2018
Он ранее слышал о подобных схемах, но в своем случае надеялся на то, что все законно
Мошенник из Сургута обворовывал улан-удэнцев
Мошенник из Сургута обворовывал улан-удэнцев
Происшествия, 26.07.2018
При задержании он попытался скрыться от полицейских, но застрял в оконной решётке
В Нижнеудинске в детсаду РЖД украли 49 светильников
В Нижнеудинске в детсаду РЖД украли 49 светильников
Происшествия, 26.07.2018
На заместителя заведующего детским садом завели уголовное дело
В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 26.07.2018
ДТП произошло возле железнодорожного переезда
Мужчина утонул в Улан-Удэ
Мужчина утонул в Улан-Удэ
Происшествия, 26.07.2018
Трагедия произошла накануне вечером
В Улан-Удэ «Тойоту Корону» «помяло» в ДТП
В Улан-Удэ «Тойоту Корону» «помяло» в ДТП
Происшествия, 26.07.2018
Небольшая авария произошла накануне на улице Комарова

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^