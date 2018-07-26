В Забайкалье полицейский продавал водительские права

Он с сообщниками также возвращал задержанные автомобили со штрафстоянки



Следственными органами предъявлено обвинение трём местным жителям, в том числе, бывшему сотруднику ГИБДД УМВД по городу Краснокаменску. Бывший полицейский обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, двое других – в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.



Они в течение полутора лет, с конца 2016 года занимались мошенничествами, связанными с незаконным получением водительских «прав», а также с возвратом задержанных автомобилей со штрафстоянки ГИБДД.



Участники группы, которую возглавлял полицейский, предлагали жителям Краснокаменска получить «права» без сдачи соответствующих экзаменов. За эту «услугу» будущие водители платили от 30 до 50 тысяч рублей. Обвиняемые предлагали гражданам, лишённым права управления транспортом за вождение в пьяном виде, помочь восстановить «права» за 50 тысяч рублей. Помимо этого, полицейский и его сообщники предлагали автовладельцам, чьи автомобили находились на штрафстоянке ГИБДД, вернуть автомашины за деньги.



Обвиняемые вводили граждан в заблуждение: они брали деньги и ничего не делали для выполнения своих обещаний. Действия участников группы была пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю, которые передали материалы в следственные органы. Сотрудник полиции уволился из органов внутренних дел по собственному желанию в конце прошлого года.



В настоящее время в уголовном деле фигурируют десять фактов мошенничества, ещё около 30 подобных фактов выявлено следователями СКР в ходе первоначальных следственных действий.



Судом в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.



Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

