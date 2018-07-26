В Забайкалье раскрыли двойное убийство 14-летней давности

Погибшие считались пропавшими без вести



В Улетовском районе Забайкальского края вынесен приговор по делу об убийстве 14-летней давности.



В декабре 2003 года в селе Арей трое мужчины пили спиртные напитки. Между потерпевшим и обвиняемым возникла ссора по поводу якобы украденного плеера, перешедшая в драку. Обороняясь от потерпевшего, обвиняемый с помощью отвёртки убил друга.



Находящейся с ними знакомый, увидел, что его друг не подаёт признаков жизни и заявил о намерении сообщить в милицию. После безуспешных попыток отговорить от этого, обвиняемый нанёс ему 2 смертельных удара отвёрткой в область грудной клетки. Для того чтобы скрыть преступления мужчина сбросил трупы потерпевших в подполье своего дома.



Погибшие были объявлены в розыск и до момента раскрытия преступления в июле 2017 года считались пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.



Подсудимый вину не признал, однако благодаря настойчивой позиции участвующего в деле прокурора суд вынес обвинительный приговор с назначением подсудимому наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

