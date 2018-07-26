Мужчина уже был лишён водительских прав
Во время патрулирования села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии группа задержания управления вневедомственной охраны заметила белый автомобиль с выключенными фарами. При движении машина виляла по дороге.
Требование сотрудников остановиться водитель проигнорировал, продолжив опасное передвижение по улицам посёлка. Сотрудники УВО приняли решение задержать нарушителя.
- Совместно с сотрудниками ГИБДД группа задержания УВО преследовали белую «семёрку», остановив её возле ограды жилого дома. При осмотре у водителя выявили признаки алкогольного опьянения – характерный запах, нетвёрдая речь и движения, - сообщил начальник ПЦО ОВО Прибайкальского района старший лейтенант полиции Доржо Доржиев.
Как выяснилось, 41-летний мужчина уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишён водительских прав. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии пьяного водителя выдало «виляние» из стороны в сторону
Происшествия, Фото:
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