Пациент ранил врача и медседстру в Иркутской области

Он напал на них с ножом
Днём 25 июля пациент напал с самодельным ножом в кабинете на врача-отоларинголога поликлиники Нижнеудинской районной больницы. В результате происшествия пострадала врач, а также находящаяся в кабинете старшая медицинская сестра.
- Нападавший на медработников мужчина задержан, пострадавшие доставлены в травматологическое отделение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщило министерство здравоохранения Иркутской области.
Полицию вызвали сотрудники медицинского учреждения, ставшие свидетелями случившегося.
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Происшествия, Фото:
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