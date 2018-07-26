Пациент ранил врача и медседстру в Иркутской области

Он напал на них с ножом



Днём 25 июля пациент напал с самодельным ножом в кабинете на врача-отоларинголога поликлиники Нижнеудинской районной больницы. В результате происшествия пострадала врач, а также находящаяся в кабинете старшая медицинская сестра.



- Нападавший на медработников мужчина задержан, пострадавшие доставлены в травматологическое отделение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщило министерство здравоохранения Иркутской области.



Полицию вызвали сотрудники медицинского учреждения, ставшие свидетелями случившегося.

