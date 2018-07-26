В Иркутске пропал пенсионер с психическим расстройством

На вид мужчине 60-65 лет





На вид мужчине 60-65 лет, рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие седые. Был одет в тельняшку бело-синего цвета, трико чёрное с белыми лампасами по бокам, чёрные носки, тапочки синего цвета с белой подошвой. Пожилой мужчина имеет психическое расстройство.









Вечером 24 июля в дежурную часть МВД местная жительница сообщила, что ушёл из дома её отец Василий Георгиевич Кузнецов. Ведутся поиски 63-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Жителей, располагающих сведениями о месте нахождения Василия Кузнецова, полиция просит обращаться по телефонам 29-21-40; 35-01-01.