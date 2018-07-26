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В Бурятии тушат один лесной пожар

В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар

Он возник на территории Хоринского лесничества в результате грозового фронта, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

К месту возгорания направлены пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов и сотрудники лесной охраны. Всего на тушении очага работает 28 человек и 6 единиц лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 0,5 га.

По состоянию на 7 часов утра, очаг локализован, проводятся работы по его дотушиванию.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

Недавно были введены разрешённые места массового посещения граждан для отдыха и места сбора дикоросов. В местах сбора дикоросов и массового отдыха жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно, при условии, что они не нарушают правил пожарной безопасности в лесах. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.

лесные пожары
 
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