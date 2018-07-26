Трагедия произошла накануне вечером
25 июля в Улан-Удэ утонул мужчина. Всё произошло на реке Уда в микрорайоне Площадка.
- Информация о том, что на акватории реки Уда в районе улицы Озерная утонул мужчина, поступила в 21:00 накануне, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Сегодня в 8 утра должны были начать поисковые работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 июля в селе Поселье Иволгинского района утонул 3-летний малыш: он остался под присмотром нетрезвой родственницы, которая уснула на побережье. Мальчик сорвался с берега и начал тонуть. Его попытался спасти брат, однако не смог помочь. Следственный комитет по Бурятии начал доследственную проверку. Поиски тела ребёнка продолжаются.
С начала 2018 года в границах Улан-Удэ на воде погибло два человека (в отношении 4-х человек проводятся расследования), спасено 11 человек. За аналогичный период 2017 года в границах Улан-Удэ на воде погибло 6 человек, спасено 38 человек.
Мужчина утонул в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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