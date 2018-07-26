Отключения были в Октябрьском и Советском районах
Накануне в 17:45 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители микрорайонов Сокол и Аэропорт. К семи часам вечера всех потребителей запитали по резервной схеме. Горожане чуть больше часа оставались без электричества.
В тот же день, но утром, отключилась подстанция «Левобережная». Без света остались потребители с улиц Трубачеева 69 и 71; Приречная 4, 6А, 8А, 8Б, 8В, 10, 13. Через полчаса запитали дома с улицы Трубачеева, спустя полтора часа электроэнергия появилась в домах остальных горожан, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне тоже дважды отключали электроэнергию у жителей микрорайона Левый берег. Аварии случились с разницей в несколько часов.
В домах улан-удэнцев вновь отключали свет
Происшествия, Фото:
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