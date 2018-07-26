На пожаре в Бурятии двое детей и мужчина получили ожоги



Накануне днём на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в посёлке Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии. Очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле, сообщили, что видят густой дым в посёлке.



Когда пожарные прибыли на место, горел жилой частный дом. Пожарные остановили распространение огня, полностью ликвидировав возгорание спустя полтора часа. К тушению пожара привлекались 4 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии, в результате происшествия получили ожоги двое детей и мужчина. Они выбрались из горящего дома самостоятельно до приезда пожарных подразделений. Мужчина от госпитализации отказался, ребята доставлены в медицинское учреждение.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, либо короткое замыкание. Пожар начался с дивана, который стоял на веранде. Сейчас по факту пожара проводится проверка, - рассказал начальник ОНДПР Иволгинского и Тарбагатайского района ГУ МЧС России по республике Дмитрий Шулунов.

