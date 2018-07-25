Пострадавшая получила травмы
23 июля около 18 часов вечера по улице Депутатская водитель сбил переходившую через дорогу женщину. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Личность водителя устанавливается. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске автомобилист сбил женщину и скрылся
Происшествия, Фото:
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