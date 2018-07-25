В Иркутске автомобилист сбил женщину и скрылся

Пострадавшая получила травмы



23 июля около 18 часов вечера по улице Депутатская водитель сбил переходившую через дорогу женщину. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения различной степени тяжести.



Личность водителя устанавливается. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



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