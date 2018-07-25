Забайкалка фиктивно прописывала у себя в квартире людей

За фиктивную прописку она брала плату



В Борзе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации граждан в жилом помещении.



Жительница районного центра в период с прошлого года по июль этого года неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о регистрации, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, 5 человек. Вместе с тем, фактически никто из них по месту регистрации не проживал.



Собственница квартиры заранее обговаривала с каждым из зарегистрированных ею граждан такое условие, за предоставленную услугу фиктивно зарегистрированные граждане вносили обговорённую плату.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

