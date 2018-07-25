25 Июля

24 Июля

Популярное

Забайкалка фиктивно прописывала у себя в квартире людей

Происшествия, 
За фиктивную прописку она брала плату

В Борзе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации граждан в жилом помещении.

Жительница районного центра в период с прошлого года по июль этого года неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о регистрации, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, 5 человек. Вместе с тем, фактически никто из них по месту регистрации не проживал.

Собственница квартиры заранее обговаривала с каждым из зарегистрированных ею граждан такое условие, за предоставленную услугу фиктивно зарегистрированные граждане вносили обговорённую плату.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Трое забайкальцев скончались, отравившись алкоголем
Трое забайкальцев скончались, отравившись алкоголем
Происшествия, 25.07.2018
Они несколько дней пили самодельный алкоголь соседки
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, 25.07.2018
Подземный толчок был зафиксирован в среду на территории самого северного Муйского района Бурятии, вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
В Братске 4-летний ребёнок выпал из окна
Происшествия, 25.07.2018
Малыш опёрся на москитную сетку
В Иркутске на «зебре» сбили двух пенсионеров
В Иркутске на «зебре» сбили двух пенсионеров
Происшествия, 25.07.2018
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора
У бутлегеров в Иркутской области изъяли 6 тонн алкоголя
У бутлегеров в Иркутской области изъяли 6 тонн алкоголя
Происшествия, 25.07.2018
Также изъято около двух миллионов рублей
Улан-удэнец украл деньги из декольте спящей женщины
Улан-удэнец украл деньги из декольте спящей женщины
Происшествия, 25.07.2018
Женщина не сопротивлялась, когда её начали трогать за грудь
В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП за минуту
В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП за минуту
Происшествия, 25.07.2018
ДТП произошли в районе Зеленхоза. ФОТО
В Забайкалье ОПГ грабила торговых представителей
Происшествия, 25.07.2018
Общая сумма похищенного составила более 3,5 млн рублей
В Иркутске за пьяным водителем устроили погоню со стрельбой
Происшествия, 25.07.2018
Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам
Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты
Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты
Происшествия, 25.07.2018
Он утверждал, что услышал крики о помощи
«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области
«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области
Происшествия, 25.07.2018
Они вырубили леса на 500 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^