За фиктивную прописку она брала плату
В Борзе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации граждан в жилом помещении.
Жительница районного центра в период с прошлого года по июль этого года неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о регистрации, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, 5 человек. Вместе с тем, фактически никто из них по месту регистрации не проживал.
Собственница квартиры заранее обговаривала с каждым из зарегистрированных ею граждан такое условие, за предоставленную услугу фиктивно зарегистрированные граждане вносили обговорённую плату.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Забайкалка фиктивно прописывала у себя в квартире людей
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