Они несколько дней пили самодельный алкоголь соседки
24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трёх мужчин, которые накануне вместе употребляли спиртное. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Трое мужчин, 67, 47 и 33 лет, жители посёлка Карымского района, в течение нескольких дней вместе употребляли спиртное, которое покупали у местной жительницы, а также в одном из местных магазинов. Затем, в ночь с 22 на 23 июля скончался один из мужчин, а следующим днём - двое других.
Проведены обыски в магазинах, где приобретали выпивку друзья, образцы изъятой продукции направлены на судебную химическую экспертизу. Проведён обыск у соседки, которая продавала мужчинам самодельный алкоголь. В ходе обыска в доме женщины изъято около 80 литров спиртного, его образцы также направлены на экспертизу.
Устанавливаются и допрашиваются очевидцы, свидетели. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Трое забайкальцев скончались, отравившись алкоголем
Происшествия, Фото:
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