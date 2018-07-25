Трое забайкальцев скончались, отравившись алкоголем

Они несколько дней пили самодельный алкоголь соседки



24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трёх мужчин, которые накануне вместе употребляли спиртное. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Трое мужчин, 67, 47 и 33 лет, жители посёлка Карымского района, в течение нескольких дней вместе употребляли спиртное, которое покупали у местной жительницы, а также в одном из местных магазинов. Затем, в ночь с 22 на 23 июля скончался один из мужчин, а следующим днём - двое других.



Проведены обыски в магазинах, где приобретали выпивку друзья, образцы изъятой продукции направлены на судебную химическую экспертизу. Проведён обыск у соседки, которая продавала мужчинам самодельный алкоголь. В ходе обыска в доме женщины изъято около 80 литров спиртного, его образцы также направлены на экспертизу.



Устанавливаются и допрашиваются очевидцы, свидетели. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.