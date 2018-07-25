Землетрясение произошло в Бурятии

Подземный толчок был зафиксирован в среду на территории самого северного Муйского района Бурятии, вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ)



Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, передаёт «Интерфакс».



По оперативным данным, землетрясение произошло в 8:15 мск в 25 км к юго-западу от райцентра Таксимо, где расположена крупная железнодорожная станция. Координаты эпицентра - 56.23 северной широты 114.64 восточной долготы.



Энергетический класс сейсмособытия - 10,1, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,4.











