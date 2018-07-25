Подземный толчок был зафиксирован в среду на территории самого северного Муйского района Бурятии, вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, передаёт «Интерфакс».
По оперативным данным, землетрясение произошло в 8:15 мск в 25 км к юго-западу от райцентра Таксимо, где расположена крупная железнодорожная станция. Координаты эпицентра - 56.23 северной широты 114.64 восточной долготы.
Энергетический класс сейсмособытия - 10,1, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,4.
Землетрясение произошло в Бурятии
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