Женщина не сопротивлялась, когда её начали трогать за грудь
50-летний улан-удэнец пойдёт под суд за очень необычную кражу; он стащил деньги из нижнего белья спящей женщины.
Всё произошло вечером в конце июня. 64-летняя улан-удэнка, возвращаясь от гостей, поняла, что у неё нет ключей, а дом закрыт. Подождать свою семью женщина решила у соседки. Здесь она прилегла на кровать, где обычно спал брат хозяйки дома. Перед тем, как уснуть, из сумочки женщина достала 15 тысяч и спрятала себе в бюстгальтер.
Позже пенсионерка проснулась от того, что кто-то её трогает за грудь и обнимает. Сопротивляться женщина не стала. «Сильно устала», - позже объяснила она своё бездействие.
Отсутствие денег в предмете нижней одежды женщина обнаружила лишь утром, когда пошла к себе домой.
- Деньги украл брат хозяйки дома. Во время следствия он сказал, что увидел деньги, так как у женщины было глубокое декольте. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража», - сообщила «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Татьяна Дашамолонова.
Деньги мужчина украл, по его словам, чтобы закрыть свои долги. На сегодняшний день ущерб он полностью восстановил.
- Сегодня уголовное дело прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнила Татьяна Дашамолонова.
Улан-удэнец украл деньги из декольте спящей женщины
Происшествия, Фото:
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