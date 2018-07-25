Улан-удэнец украл деньги из декольте спящей женщины

Женщина не сопротивлялась, когда её начали трогать за грудь



50-летний улан-удэнец пойдёт под суд за очень необычную кражу; он стащил деньги из нижнего белья спящей женщины.



Всё произошло вечером в конце июня. 64-летняя улан-удэнка, возвращаясь от гостей, поняла, что у неё нет ключей, а дом закрыт. Подождать свою семью женщина решила у соседки. Здесь она прилегла на кровать, где обычно спал брат хозяйки дома. Перед тем, как уснуть, из сумочки женщина достала 15 тысяч и спрятала себе в бюстгальтер.



Позже пенсионерка проснулась от того, что кто-то её трогает за грудь и обнимает. Сопротивляться женщина не стала. «Сильно устала», - позже объяснила она своё бездействие.



Отсутствие денег в предмете нижней одежды женщина обнаружила лишь утром, когда пошла к себе домой.



- Деньги украл брат хозяйки дома. Во время следствия он сказал, что увидел деньги, так как у женщины было глубокое декольте. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража», - сообщила «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Татьяна Дашамолонова.



Деньги мужчина украл, по его словам, чтобы закрыть свои долги. На сегодняшний день ущерб он полностью восстановил.



- Сегодня уголовное дело прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнила Татьяна Дашамолонова.

