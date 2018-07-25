В Забайкалье ОПГ грабила торговых представителей

Общая сумма похищенного составила более 3,5 млн рублей
Забайкальский краевой суд вынес приговор в отношении участников банды и организованной преступной группы, нападавших на торговых представителей.
В период с 2007 по 2009 год двумя участниками преступной группировки совершено 6 краж машин граждан и организаций, реализация которых осуществлялась по заранее отработанным каналам сбыта.
В период с 2009 по 2015 год в состав преступной группы вошли ещё 6 лиц, среди которых 5 бывших и действующих сотрудников органов внутренних дел. В указанный период членами организованной преступной группы совершено 14 нападений на торговых представителей с хищением вверенной им выручки в общей сумме более 3,5 миллионов рублей.
Они выслеживали маршруты передвижения потерпевших по отработанной схеме и нападали. Как правило, они насильственно удерживали экспедиторов в машинах торговых фирм и угоняли машины в безлюдные места для хищения денег. В ходе одного из грабежей организованная преступная группа похитила огнестрельное оружие, принадлежащее охраннику торгового представителя, которое они использовали при дальнейших нападениях.
Деятельность преступной группы пресечена в ноябре 2015 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Вчера Забайкальский краевой суд огласил приговор, в соответствии с которым он признал всех подсудимых виновными в совершении преступлений и приговорил 8 участников организованной преступной группы к лишению свободы на срок от 9 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет условно.
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