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«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области

«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Они вырубили леса на 500 тысяч рублей

Сотрудники Зиминского территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области пресекли незаконную рубку в водоохранной зоне. Внимательные граждане сообщили в лесничество о предположительной незаконной рубке леса в районе села Новолетники на берегу реки Ока. Выездная проверка подтвердила факт лесонарушения. Для того, чтобы задержать подозреваемых с поличным, начальник лесничества распорядился установить круглосуточное дежурство недалеко от незаконной деляны.

- Мы установили палатку на берегу реки, замаскировали служебный автомобиль и под видом отдыхающих ждали лесонарушителей. На следующий день мимо засады в сторону деляны проехал трактор. Лесные инспекторы сообщили о нарушении в полицию и задержали троих подозреваемых. При себе кроме трактора у нарушителей обнаружили две бензопилы, по предварительным оценкам лесному фонду нанесён ущерб свыше 500 тысяч рублей, - сообщил начальник Зиминского лесничества Вахтанги Экония.

Материалы, орудия совершения преступления, древесина и акты о лесонарушении сотрудники лесничества передали в отдел полиции «Зиминский». Всего с начала года инспекторы министерства лесного комплекса Иркутской области зафиксировали 1354 факта незаконной рубки лесных насаждений в объёме 307 959 кубических метров.

Правоохранительными органами возбуждено 1075 уголовных дел, 316 человек привлечены к уголовной ответственности. В 2 335 случаях за нарушения правил транспортировки древесины, правил заготовки и правил пожарной безопасности в лесах должностными лицами министерства наложены штрафы на общую сумму более 34 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
черные лесорубы
 
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