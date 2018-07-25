25 Июля

24 Июля

Популярное

Улан-удэнцы более 4-х часов оставались без света

Улан-удэнцы более 4-х часов оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электроэнергия появилась ночью

Накануне в половине одиннадцатого вечера в Железнодорожном районе Улан-Удэ в микрорайоне «Октябрь» произошло отключение света. Без электроэнергии остались потребители с улиц Жуковского 5,7; Рылеева 37, проспект 50-летия Октября 25, 25а.

В три часа ночи неисправность устранена, свет появился в домах горожан. Время отключения составило четыре с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне у жителей Левобережья дважды отключали свет. Аварии произошли с разницей в несколько часов. 
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В одном районе Улан-Удэ дважды отключали свет
В одном районе Улан-Удэ дважды отключали свет
Происшествия, 25.07.2018
Аварии произошли с разницей в несколько часов 
Мотоциклист на «зебре» в Улан-Удэ сбил женщину
Мотоциклист на «зебре» в Улан-Удэ сбил женщину
Происшествия, 25.07.2018
Женщину с травмами госпитализировали в больницу 
Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку
Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку
Происшествия, 25.07.2018
Пожилую женщину госпитализировали в больницу 
Сибиряк зарубил старушку, занявшую ему 3 тысячи
Сибиряк зарубил старушку, занявшую ему 3 тысячи
Происшествия, 24.07.2018
Извергу показалось мало тех денег, что дала ему пенсионерка
Сибиряку пришла партия экстази из Германии
Происшествия, 24.07.2018
Укрывали наркотики в банках спортивного питания
Житель Бурятии убил соседа из ревности к супруге
Житель Бурятии убил соседа из ревности к супруге
Происшествия, 24.07.2018
Его мучили подозрения в неверности жены, которую он приревновал к соседу
В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
Происшествия, 24.07.2018
Высокий уровень рек усложняет поиски
Петербуржец убил в Нижнеудинске отца сожительницы
Происшествия, 24.07.2018
Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет
В Братске пойдёт под суд наркодилер из Бурятии
В Братске пойдёт под суд наркодилер из Бурятии
Происшествия, 24.07.2018
Мужчина получал крупные партии синтетического наркотика
Пожилая ангарчанка отдала мошеннице 45 тысяч за снятие «порчи»
Происшествия, 24.07.2018
Мошенница вытягивала деньги из пенсионерки, якобы делая обряд
В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых
В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых
Происшествия, 24.07.2018
Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой
Житель Иркутской области погиб на пожаре
Происшествия, 24.07.2018
Причиной возгорания мог стать непотушенный окурок

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^