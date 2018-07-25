Электроэнергия появилась ночью
Накануне в половине одиннадцатого вечера в Железнодорожном районе Улан-Удэ в микрорайоне «Октябрь» произошло отключение света. Без электроэнергии остались потребители с улиц Жуковского 5,7; Рылеева 37, проспект 50-летия Октября 25, 25а.
В три часа ночи неисправность устранена, свет появился в домах горожан. Время отключения составило четыре с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне у жителей Левобережья дважды отключали свет. Аварии произошли с разницей в несколько часов.
Улан-удэнцы более 4-х часов оставались без света
Происшествия, Фото:
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