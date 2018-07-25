Аварии произошли с разницей в несколько часов
Накануне жители микрорайона Левый берег в Улан-Удэ вновь остались без света. Около 12 часов дня оборвался кабель между подстанциями. Без электричества остались потребители с улиц Мерецкого, Кабанская, Дальнегурульбинская, Строителей, Баргузинская, Дорожная. В половине шестого вечера авария была устранена, электричество появилось в домах улан-удэнцев. Время отключения составило более пяти часов.
На этом отключения света не закончились. В 14:20 при проведении земляных работ ООО «БурятСтройЗаказчик» был порван кабель. Без электроэнергии остались потребители СНТ «Сибиряк», частично с улиц Мерецкого и Гурульбинская. В 16:40 авария была устранена. Без электроэнергии люди оставались два с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в том же микрорайоне произошла авария. Горожане более двух часов оставались без света.
В одном районе Улан-Удэ дважды отключали свет
Происшествия, Фото:
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