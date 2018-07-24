Сибиряк зарубил старушку, занявшую ему 3 тысячи

Извергу показалось мало тех денег, что дала ему пенсионерка



23 июля около 12 часов дня социальным работником в доме, расположенном в посёлке Белый Яр Тевризского района Омской области, была обнаружена мёртвой скончавшаяся 87-летняя пенсионерка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



В результате проведенных следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен 37-летний односельчанин бабушки, подозреваемый задержан. По версии следствия, пьяный подозреваемый пришёл к одинокой пенсионерке попросить денег на выпивку. Бабушка дала ему 3 тысячи рублей, но этого ему показалось мало. Узнав, что в доме денег больше нет, подозреваемый взял топор и зарубил пенсионерку.



В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъят топор, иные вещественные доказательства, подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.