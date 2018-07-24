Наркотики поступили из Германии к 18-летнему жителю Красноярска. Препараты были упакованы во флаконы спортивного питания, для скрытия от таможенного контроля. В одной посылке находилось 2009 таблеток, в другой - 1239.
Сибиряку пришла партия экстази из Германии
Укрывали наркотики в банках спортивного питания
В составе таблеток содержится наркотическое средство экстази, а также наркотическое средство наркотик «Сибирь». В отношении парня возбуждено 2 уголовных дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Парня уже заключили под стражу. Ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Укрывали наркотики в банках спортивного питания
Его мучили подозрения в неверности жены, которую он приревновал к соседу
Высокий уровень рек усложняет поиски
Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет
Женщина получила травмы
Мужчина получал крупные партии синтетического наркотика
Мошенница вытягивала деньги из пенсионерки, якобы делая обряд
Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой
Причиной возгорания мог стать непотушенный окурок
Тело погибшего обнаружила его жена
Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
Среди местных жителей разгорелся спор по поводу происшествия
Это стало ясно по космоснимкам
Он спрятал их в рюкзак
В дело вмешалась прокуратура