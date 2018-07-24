Сибиряку пришла партия экстази из Германии

Наркотики поступили из Германии к 18-летнему жителю Красноярска. Препараты были упакованы во флаконы спортивного питания, для скрытия от таможенного контроля. В одной посылке находилось 2009 таблеток, в другой - 1239.





В составе таблеток содержится наркотическое средство экстази, а также наркотическое средство наркотик «Сибирь». В отношении парня возбуждено 2 уголовных дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Парня уже заключили под стражу. Ведётся расследование, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.