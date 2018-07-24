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Житель Бурятии убил соседа из ревности к супруге

Житель Бурятии убил соседа из ревности к супруге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его мучили подозрения в неверности жены, которую он приревновал к соседу

20 июля вечером в одном из домов в городе Закаменск было обнаружено тело 37-летнего мужчины. На его голове были видны несколько ссадин, которые не казались смертельными. Однако после судебно-медицинского исследования выяснилось, что мужчина скончался от многочисленных переломов рёбер и повреждений внутренних органов.

Жена покойного мужчины сообщила, что супруг длительное время конфликтовал с бывшим соседом, которые недавно переехал в другое место, но продолжал часто появляться в их округе. Следователем было принято решение задержать подозреваемого и допросить его. Во время допроса бывший сосед мужчины не стал отрицать свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим.

- Выяснилось, что обвиняемый проживал в Закаменске вместе с женой. Некоторое время назад его стали мучить подозрения в неверности супруги, которую он приревновал к соседу. На этой почве между мужчинами сложились неприязненные отношения; встречи нередко заканчивались ссорами и драками. Затем брак обвиняемого распался: жена уехала в другой населённый пункт, а мужчина начал проживать у друзей, - сообщают в Следкоме.

20 июля в обеденное время он употреблял спиртные напитки на работе, а затем решил заехать в свой старый дом, возле которого он повстречал такого же пьяного соседа. Между мужчинами тут же началась ссора, которая переросла затем в потасовку, во время которой обвиняемый затолкал соседа во двор, где повалил на землю, нанёс несколько ударов кулаком по голове, а затем с силой принялся бить ногами по телу.

Через некоторое время бывший сосед закаменца перестал оказывать сопротивление, после чего нападавший прекратил наносить удары, вышел со двора и скрылся с места происшествия. Избитый мужчина смог самостоятельно зайти к себе в дом, где вскоре от полученных повреждений скончался. Его тело обнаружила мать, которая вечером зашла в гости.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

На основании тех доказательств, которые удалось собрать следствию за прошедшие несколько дней, задержанному 34-летнему мужчине уже предъявлено предварительное обвинение.
убийство
 
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