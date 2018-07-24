Петербуржец убил в Нижнеудинске отца сожительницы

Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет
Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, который убил пенсионера.
Ранее 54-летний мужчина уже был осуждён в Санкт-Петербурге за убийство по неосторожности. После освобождения он познакомился по телефону с иркутянкой, которая пригласила его к себе.
В марте прошлого года подсудимый приехал в Нижнеудинск, и женщина прописала его в квартире, где она проживала с отцом-инвалидом. Спустя время новый сожитель начал выпивать, стал агрессивным, применял физическую силу. В его отсутствие женщина поменяла дверной замок.
В августе прошлого года пожилой отец находился дома один и ждал пенсию, по ошибке он пустил в квартиру бывшего сожителя дочери. Когда пришёл почтальон и выдал пенсию 15 тысяч 600 рублей, подсудимый пил чай на кухне.
Злоумышленник решил украсть деньги и напал на инвалида. Он нанёс пенсионеру множество ударов по груди и голове, связав руки платком за спиной, а в рот затолкал простынь, перекрывая доступ воздуха. После того, как пенсионер перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.
Почтальон, находясь в подъезде, услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и позвонил в полицию. Сотрудники приехали в течение нескольких минут. Мужчина, скрываясь, вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет
Женщина получила травмы
Мужчина получал крупные партии синтетического наркотика
Мошенница вытягивала деньги из пенсионерки, якобы делая обряд
Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой
Причиной возгорания мог стать непотушенный окурок
Тело погибшего обнаружила его жена
Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу
Среди местных жителей разгорелся спор по поводу происшествия
Это стало ясно по космоснимкам
Он спрятал их в рюкзак
В дело вмешалась прокуратура
В одном случае виновником отключения света стала птица
Пожар тушили 12 человек
Горожане попытались переплыть на остров через протоку