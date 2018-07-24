Петербуржец убил в Нижнеудинске отца сожительницы

Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, который убил пенсионера.





Ранее 54-летний мужчина уже был осуждён в Санкт-Петербурге за убийство по неосторожности. После освобождения он познакомился по телефону с иркутянкой, которая пригласила его к себе.







В марте прошлого года подсудимый приехал в Нижнеудинск, и женщина прописала его в квартире, где она проживала с отцом-инвалидом. Спустя время новый сожитель начал выпивать, стал агрессивным, применял физическую силу. В его отсутствие женщина поменяла дверной замок.





Злоумышленник решил украсть деньги и напал на инвалида. Он нанёс пенсионеру множество ударов по груди и голове, связав руки платком за спиной, а в рот затолкал простынь, перекрывая доступ воздуха. После того, как пенсионер перестал дышать, мужчина забрал деньги и сотовый телефон.





Почтальон, находясь в подъезде, услышал странные звуки, доносящиеся из квартиры, и позвонил в полицию. Сотрудники приехали в течение нескольких минут. Мужчина, скрываясь, вышел на балкон, спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу.





В августе прошлого года пожилой отец находился дома один и ждал пенсию, по ошибке он пустил в квартиру бывшего сожителя дочери. Когда пришёл почтальон и выдал пенсию 15 тысяч 600 рублей, подсудимый пил чай на кухне.Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.