В Иркутской области пенсионерка провалилась в люк (видео)

















На помощь поспешили неравнодушные горожане, которые вызвали пострадавшей «скорую» и спасателей. Сотрудники МЧС распилили крышку люка и помогли выбраться женщине.



Как оказалось, пострадала 64-летняя жительница Усть-Илимска. По словам местных жителей, пенсионерка получила травмы. Люк после инцидента заменили на новый.











На обочине дороги в Усть-Илимске в люк провалилась женщина. Момент падения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.На кадрах видно, как белый пикап останавливается в остановочном кармане, и из него выходит женщина. Как только автомобиль отъезжает, женщина тут же проваливается в ливневый колодец. Некоторое время она не может выбраться из него.