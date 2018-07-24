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В Иркутской области пенсионерка провалилась в люк (видео)

В Иркутской области пенсионерка провалилась в люк (видео)
Происшествия,  Фото:Инцидент Усть-Илимск
Женщина получила травмы

На обочине дороги в Усть-Илимске в люк провалилась женщина. Момент падения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как белый пикап останавливается в остановочном кармане, и из него выходит женщина. Как только автомобиль отъезжает, женщина тут же проваливается в ливневый колодец. Некоторое время она не может выбраться из него. 





На помощь поспешили неравнодушные горожане, которые вызвали пострадавшей «скорую» и спасателей. Сотрудники МЧС распилили крышку люка и помогли выбраться женщине.

Как оказалось, пострадала 64-летняя жительница Усть-Илимска. По словам местных жителей, пенсионерка получила травмы. Люк после инцидента заменили на новый. 


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