Пожилая ангарчанка отдала мошеннице 45 тысяч за снятие «порчи»

В марте 30-летняя женщина обманом похитила у пенсионерки деньги и золотые серьги. Она утверждала 70-летней женщине, что на ней сильная порча и обещала провести обряд по её снятию. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь отдала мошеннице деньги и украшения на сумму 45 тысяч рублей.







В ходе расследования серьги и деньги были возвращены законной владелице. Приговором суда матери троих детей назначено условное наказание с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.