В марте 30-летняя женщина обманом похитила у пенсионерки деньги и золотые серьги. Она утверждала 70-летней женщине, что на ней сильная порча и обещала провести обряд по её снятию. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь отдала мошеннице деньги и украшения на сумму 45 тысяч рублей.
Пожилая ангарчанка отдала мошеннице 45 тысяч за снятие «порчи»
Мошенница вытягивала деньги из пенсионерки, якобы делая обряд
В ходе расследования серьги и деньги были возвращены законной владелице. Приговором суда матери троих детей назначено условное наказание с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
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