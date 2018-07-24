Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой
В Чите двое сотрудников следственного изолятора осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий.
Сотрудники СИЗО получили отказ от осуждённых убирать помещение. В ответ сотрудники нанесли одному из мужчин удары рукой в грудь, другому – резиновой палкой, а также руками и ногами по животу.
- В результате одному из осуждённых был причинён тяжкий вред здоровью с удалением органа, - уточнили в прокуратуре.
Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, одному на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму - 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, обоим осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.
В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых
Происшествия, Фото:
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