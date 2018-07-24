В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых

Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой



В Чите двое сотрудников следственного изолятора осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий.



Сотрудники СИЗО получили отказ от осуждённых убирать помещение. В ответ сотрудники нанесли одному из мужчин удары рукой в грудь, другому – резиновой палкой, а также руками и ногами по животу.



- В результате одному из осуждённых был причинён тяжкий вред здоровью с удалением органа, - уточнили в прокуратуре.



Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, одному на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму - 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, обоим осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.

