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23 Июля

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В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых

В Чите сотрудники СИЗО избили заключённых
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённых били руками, ногами и резиновой палкой

В Чите двое сотрудников следственного изолятора осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий.

Сотрудники СИЗО получили отказ от осуждённых убирать помещение. В ответ сотрудники нанесли одному из мужчин удары рукой в грудь, другому – резиновой палкой, а также руками и ногами по животу.

- В результате одному из осуждённых был причинён тяжкий вред здоровью с удалением органа, - уточнили в прокуратуре.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, одному на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму - 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, обоим осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Забайкальскому краю.
СИЗО осужденные
 
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