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Житель Иркутской области погиб на пожаре

Происшествия, 
Причиной возгорания мог стать непотушенный окурок

За полугодие на пожарах, возникших из-за неосторожного обращения с огнём при курении, в Иркутской области погибло 32 человека – треть от общего числа погибших.

Так, 24 июля утром поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме на улице Гагарина в селе Тихоновка Боханского района. На момент прибытия первого подразделения - пожарной части № 139 пожарно-спасательной службы Иркутской области - горение происходило в одной из квартир.

Огнём была повреждена комната, мебель и домашние вещи. На кровати нашли погибшего мужчину 1949 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара мог стать непотушенный окурок. Около 20 минут потребовалось на ликвидацию пожара. Площадь, пройдённая огнём, составила 12 квадратных метров.

По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Для того, чтобы потерять сознание, человеку достаточно одного вдоха в непригодной для дыхания среде.

Жителей призывают не оставлять в пепельнице непотушенные окурки и спички, не бросать их в мусорные корзины и не курить в постели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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