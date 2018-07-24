В садоводстве в Иркутской области нашли обгоревший труп

Тело погибшего обнаружила его жена



В садоводстве Архиреевка-4 Усольского района обнаружили обгоревшее тело 42-летнего мужчины. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



- Накануне утром в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от женщины о том, что в садоводстве Архиреевка-4 она обнаружила тело своего супруга без признаков жизни, - уточнили в Следкоме. – На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и сотрудники полиции.



Следователи назначили ряд экспертиз, направленные на установление причин смерти человека.



