Тело погибшего обнаружила его жена
В садоводстве Архиреевка-4 Усольского района обнаружили обгоревшее тело 42-летнего мужчины. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
- Накануне утром в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от женщины о том, что в садоводстве Архиреевка-4 она обнаружила тело своего супруга без признаков жизни, - уточнили в Следкоме. – На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР и сотрудники полиции.
Следователи назначили ряд экспертиз, направленные на установление причин смерти человека.
В садоводстве в Иркутской области нашли обгоревший труп
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