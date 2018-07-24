В Бурятии вора поймали в квартире с сигнализацией

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу



Сигнал «Тревога» с охраняемой квартиры поступил на пульт вневедомственной охраны села Багдарин Баунтовского района в 10 утра.



Сотрудники группы задержания прибыли на место через несколько минут. В квартире был мужчина, который уже пытался убежать. Он был тут же задержан.



В ходе опроса установлено, что задержанный вскрыл дверь, проник в квартиру, но когда понял, что сработала сигнализация, попытался скрыться.



39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, был доставлен в отдел полиции. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.







