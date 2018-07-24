Он спрятал их в рюкзак
В минувшие выходные 19 палок колбасы пытался похитить иркутянин из гипермаркета на улице Октябрьской Революции. Сигнал тревоги поступил на пункт централизованной охраны. В кратчайшие сроки по адресу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
Работник службы безопасности гипермаркета сообщил сотрудникам УВО, что заметил, как несколько минут назад молодой человек возле витрины с колбасными изделиями что-то спрятал в рюкзак, а затем незаметно покинул магазин.
Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащей территории. Спустя несколько минут прапорщики Владимир Пономарчук и Александр Халматов недалеко от гипермаркета заметили гражданина, подходящего под описание. Увидев сотрудников, молодой человек побежал и попытался скрыться во дворе жилого дома.
Вскоре подозреваемый задержан. В его рюкзаке обнаружены колбасные изделия на общую сумму 9 тысяч рублей.
Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Иркутянин пытался украсть 19 палок колбасы из гипермаркета
Происшествия, Фото:
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