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Иркутянин пытался украсть 19 палок колбасы из гипермаркета

Иркутянин пытался украсть 19 палок колбасы из гипермаркета
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он спрятал их в рюкзак

В минувшие выходные 19 палок колбасы пытался похитить иркутянин из гипермаркета на улице Октябрьской Революции. Сигнал тревоги поступил на пункт централизованной охраны. В кратчайшие сроки по адресу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

Работник службы безопасности гипермаркета сообщил сотрудникам УВО, что заметил, как несколько минут назад молодой человек возле витрины с колбасными изделиями что-то спрятал в рюкзак, а затем незаметно покинул магазин.

Уточнив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащей территории. Спустя несколько минут прапорщики Владимир Пономарчук и Александр Халматов недалеко от гипермаркета заметили гражданина, подходящего под описание. Увидев сотрудников, молодой человек побежал и попытался скрыться во дворе жилого дома.

Вскоре подозреваемый задержан. В его рюкзаке обнаружены колбасные изделия на общую сумму 9 тысяч рублей.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


кража
 
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