В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, обществом с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс+» нарушалось законодательство о транспортной безопасности.
- Установлено, что обществом не было проведено категорирование транспортных средств с учётом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий; не произведена оценка уязвимости средств для определения степени защищённости от потенциальных угроз, в том числе транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Также не был разработан план транспортной безопасности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Требования межрайонного прокурора об обязании ООО «Автоэкспресс+» устранить нарушения закона решением Северобайкальского городского суда в полном объёме удовлетворены.
Перевозчик в Бурятии нарушал требования
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