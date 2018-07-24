Перевозчик в Бурятии нарушал требования

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, обществом с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс+» нарушалось законодательство о транспортной безопасности.



- Установлено, что обществом не было проведено категорирование транспортных средств с учётом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий; не произведена оценка уязвимости средств для определения степени защищённости от потенциальных угроз, в том числе транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Также не был разработан план транспортной безопасности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Требования межрайонного прокурора об обязании ООО «Автоэкспресс+» устранить нарушения закона решением Северобайкальского городского суда в полном объёме удовлетворены.

