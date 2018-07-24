В Улан-Удэ дважды отключали свет из-за аварий

В одном случае виновником отключения света стала птица



Накануне в двух районах Улан-Удэ произошло аварийное отключение света. Одно из их случилось в Советском районе около семи часов вечера. Из-за выхода из строя подстанции без света остались потребители частного сектора микрорайона Левый берег с улиц Кемеровская, Урожайная, Соловьинная, Заречная, Тепличная, Кабанская, Грачевского, Подстанционная, Джидинская, Автодорожная, Дорожная, Мерецкого, ДНТ «Весна», КС «Современник», СНТ «Коммунальник».



К девяти часам авария была устранена, потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило чуть более двух часов.



В начале шестого часа в Железнодорожном районе в подстанцию залетела птица и обесточила потребителей с улицы Мостостроителей и микрорайона Старый Зелёный. Подключение проводилось поэтапно, в начале восьмого часа свет появился в домах горожан. Время отключения составило почти два часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

