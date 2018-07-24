Из-за неосторожного обращения с огнём вспыхнула квартира в Улан-Удэ

Пожар тушили 12 человек



Накануне, 23 июля, на улице Октябрьская в Улан-Удэ загорелась квартира в пятиэтажном доме. На момент прибытия пожарных из окна на 5 этаже шёл дым, было задымление в подъезде.



Огонь повредил стену в зале и поверхности двух тумбочек. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Виновник и ущерб устанавливаются.



Пламя потушили за 20 минут двенадцать человек и пять единиц техники, сообщают оперативные службы города.