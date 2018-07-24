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Спасатели вытащили из воды двух улан-удэнцев

Спасатели вытащили из воды двух улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане попытались переплыть на остров через протоку

Накануне, 23 июля, около восьми часов вечера очевидец сообщил спасателям, патрулирующим акваторию реки Селенга, о том, что двоих людей снесло в реку. 24-х и 23-летние улан-удэнцы попытались переплыть на остров через протоку в районе СНТ «Урожай», однако самостоятельно вернуться на берег они не могли: их снесло течением на основное русло Селенги.

Через полчаса водная группа улан-удэнской поисково-спасательной службы доставила пострадавших на берег.

С начала года в Улан-Удэ на воде погиб один человек, в отношении 4-х человек проводятся расследования; спасено 11 человек. За аналогичный период прошлого года - погибло 6 человек, спасено 38 человек, сообщается в оперативной сводке по городу. 
спасатели
 
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