Спасатели вытащили из воды двух улан-удэнцев

Горожане попытались переплыть на остров через протоку



Накануне, 23 июля, около восьми часов вечера очевидец сообщил спасателям, патрулирующим акваторию реки Селенга, о том, что двоих людей снесло в реку. 24-х и 23-летние улан-удэнцы попытались переплыть на остров через протоку в районе СНТ «Урожай», однако самостоятельно вернуться на берег они не могли: их снесло течением на основное русло Селенги.



Через полчаса водная группа улан-удэнской поисково-спасательной службы доставила пострадавших на берег.



С начала года в Улан-Удэ на воде погиб один человек, в отношении 4-х человек проводятся расследования; спасено 11 человек. За аналогичный период прошлого года - погибло 6 человек, спасено 38 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.

