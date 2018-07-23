Сибиряк 11 лет насиловал собственную дочь

Следствием установлено, что с 2006 года на протяжении 11 лет отец совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери, воспользовавшись её беспомощным состоянием. Ребенку на период совершения первого преступления было 6 лет, она никому не рассказывала о произошедшем.







Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.



В ходе расследования обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признал, однако, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие его вину. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.





Как сообщал «Байкал-Dailу», не так давно известного в Улан-Удэ татуировщика посадили на 18 лет в колонию за изнасилование дочери . Всего было установлено 10 фактов половой связи, 7 из них до достижения 18-летнего возраста. Кроме того, мужчина изготавливал порнографические материалы с участием девочки.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст.131(изнасилование) УК РФ.