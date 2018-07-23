23 Июля

22 Июля

Популярное

Сибиряк 11 лет насиловал собственную дочь

Сибиряк 11 лет насиловал собственную дочь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изверг пользовался беспомощным состоянием ребёнка

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Тюхтетского района Красноярского края. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст.131(изнасилование) УК РФ.

Следствием установлено, что с 2006 года на протяжении 11 лет отец совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери, воспользовавшись её беспомощным состоянием. Ребенку на период совершения первого преступления было 6 лет, она никому не рассказывала о произошедшем.

Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Всего с 2006 года обвиняемый совершил 22 эпизода преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

В ходе расследования обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признал, однако, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие его вину. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тюхтетский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», не так давно известного в Улан-Удэ татуировщика посадили на 18 лет в колонию за изнасилование дочери. Всего было установлено 10 фактов половой связи, 7 из них до достижения 18-летнего возраста. Кроме того, мужчина изготавливал порнографические материалы с участием девочки.
изнасилование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сибиряк 11 лет насиловал собственную дочь
Сибиряк 11 лет насиловал собственную дочь
Происшествия, 23.07.2018
Изверг пользовался беспомощным состоянием ребёнка
В Бурятии главбух и подчинённая украли почти 136 тысяч рублей
В Бурятии главбух и подчинённая украли почти 136 тысяч рублей
Происшествия, 23.07.2018
Документы они подделали с помощью электронных подписей главврача
В Бурятии спустя 17 лет поймали маньяка, убившего школьницу и девушку
В Бурятии спустя 17 лет поймали маньяка, убившего школьницу и девушку
Происшествия, 23.07.2018
Перед убийством мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку
В Иркутской области жена обнаружила обгоревшее тело мужа
Происшествия, 23.07.2018
Следователи выясняют причины трагедии
Жительница Бурятии пырнула ножом сожителя
Жительница Бурятии пырнула ножом сожителя
Происшествия, 23.07.2018
Она ударила его в паховую область
Дети-грибники спровоцировали ДТП в центре Улан-Удэ
Дети-грибники спровоцировали ДТП в центре Улан-Удэ
Происшествия, 23.07.2018
Из-за юных грибников столкнулись две «Тойоты»
Ангарчанину дали 7 лет колонии за похищение девочки
Происшествия, 23.07.2018
Он отвёз девочку в лес и угрожал ей ножом
Погибшие в Бурятии китайцы ехали к золоторазведчикам
Погибшие в Бурятии китайцы ехали к золоторазведчикам
Происшествия, 23.07.2018
В Бурятии стали известны подробности ЧП с утонувшими китайцами
В Бурятии с выходных ищут трёх беглянок из детского лагеря
В Бурятии с выходных ищут трёх беглянок из детского лагеря
Происшествия, 23.07.2018
Одна из девушек нашлась, а остальные так и не вышли на связь
Улан-удэнка вонзила нож в грудь подруги
Улан-удэнка вонзила нож в грудь подруги
Происшествия, 23.07.2018
Инцидент произошёл во время распития спиртного
В Иркутской области нашли пропавшего грибника
В Иркутской области нашли пропавшего грибника
Происшествия, 23.07.2018
Мужчина вышел на звуки сирены и громкоговорителя из патрульного автомобиля
54-летняя якутянка помогла поймать уличного грабителя
Происшествия, 23.07.2018
Бывшая учительница начальных классов, догоняя преступника, сфотографировала его и позвонила в полицию
В Забайкалье квартирные воры вымогали деньги
Происшествия, 23.07.2018
Уголовное дело длилось более года, допрошено более 200 потерпевших

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^