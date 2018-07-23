Документы они подделали с помощью электронных подписей главврача
19 июля 2018 года суд Верховный Суд республики Бурятия оставил без изменения приговор Баунтовского районного суда республики Бурятия от 1 июня 2018 года в отношении главного бухгалтера и бывшего бухгалтера -кассира Баунтовской ЦРБ.
Судом установлено, что 20 марта 2015 года, бухгалтер предложила начальнику украсть деньги, принадлежащие ЦРБ. 23 марта 2015 года, главный бухгалтер передала бухгалтеру-кассиру номер банковского лицевого счета своей родственницы, для составления заявки на кассовый расход и последующего перечисление денег на него.
После этого, бухгалтер-кассир составила заявку, используя электронно-цифровые подписи главного бухгалтера и главного врача Баунтовской ЦРБ, и заверила заявку в электронном виде. После чего, направила электронную заявку в Управление Федерального казначейства по Бурятии.
25 марта 2015 года Управление Федерального казначейства перечислило с лицевого счёта Баунтовской ЦРБ на банковский счёт родственницы главного бухгалтера около 136 тысяч рублей. Потом деньги были сняты и переданы главному бухгалтеру; своей подчинённой она отдала 68 тысяч.
Баунтовский районный суд Бурятии приговорил главного бухгалтера к трём годам условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года. Бухгалтеру-кассиру назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии главбух и подчинённая украли почти 136 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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