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В Бурятии спустя 17 лет поймали маньяка, убившего школьницу и девушку

В Бурятии спустя 17 лет поймали маньяка, убившего школьницу и девушку
Происшествия, 
Перед убийством мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Бурятии спустя 15 и 17 лет раскрыли убийства 12-летней девочки и 21-летней девушки, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

В сентябре 2000 года в лесном массиве на окраине города Северобайкальск нашли тело 12-летней школьницы. За неделю до этого девочка ушла в школу и не вернулась домой. Школьница была изнасилована перед смертью.

Через два года город потрясло новое преступление. На обочине дороги между Северобайкальском и пригородным посёлком было обнаружено тело 21-летней девушки с ножевыми ранениями и травмами головы.

Оба эти преступления оставались длительное время нераскрытыми, однако работа не прекращалась. Недавно сотрудникам МО МВД России «Северобайкальский» удалось выйти на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске. Когда мужчина в очередной раз приехал в город, чтобы навестить родственников, его задержали.

- После вопросов о событиях тех лет мужчина сразу всё понял и попросил принять его чистосердечное признание. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступлений. 42-летнему злоумышленнику уже предъявлено обвинение по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц и совершённое с целью скрыть другое преступление» и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (в действующей на тот момент редакции закона) (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), - уточнили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый мужчина ранее проживал в Северобайкальске. Днём в сентябре 2000 года он, прогуливаясь возле местного пляжа, повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом мужчина заманил девочку в кусты. Там он изнасиловал девочку, после чего, чтобы скрыть преступление, убил – задушил и нанёс два удара ножом.

Через два года, 11 августа 2002 года, проезжая по городу на автомобиле, мужчина вызвался подвезти до близлежащего посёлка голосовавшую на обочине 21-летнюю девушку, работавшую в местной библиотеке. Выехав из города, мужчина свернул в лес, там совершил с пассажиркой половой акт. Затем он нанёс девушке удар ножом в грудь, усадил её в салон автомобиля, выехал на трассу и на полной скорости вытолкнул ещё живую жертву наружу.

Девушка скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля. Через некоторое время по пути обвиняемый выкинул с дороги сумку девушки.

- При проверке его показаний на месте происшествия следователям удалось в указанном мужчиной месте обнаружить ту самую сумку потерпевшей, которая пролежала там более 15 лет, - уточняют в СУ СКР по Бурятии.

Обвиняемый задержан и находится под стражей. В ходе расследования будет тщательно проверена версия о возможной причастности мужчины к другим схожим убийствам, совершённым в Бурятии и других регионов.




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