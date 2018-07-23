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Улан-удэнка вонзила нож в грудь подруги

Улан-удэнка вонзила нож в грудь подруги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл во время распития спиртного

В апреле 2018 года 35-летняя улан-удэнка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей знакомой. Женщина взяла с земли кухонный нож и вонзила его в грудную клетку. По счастливой случайности, пострадавшая осталась жива.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека было возбуждено уголовное дело. Подсудимая вину полностью признала.

- Отягчающими обстоятельствами стали: опасный рецидив преступлений, поскольку подсудимой совершено тяжкое преступление, при этом она имеет непогашенную судимость по приговору от 3 сентября 2008 года за преступление против жизни и здоровья. А также совершение преступления в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Суд приговорил рецидивистку к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима. Однако отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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