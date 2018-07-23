В Иркутской области нашли пропавшего грибника

Мужчина вышел на звуки сирены и громкоговорителя из патрульного автомобиля



В дежурную часть в Иркутской области накануне около восьми часов вечера обратилась иркутянка. Женщина сообщила, что её 57-летний муж ушёл за грибами в лес, расположенный за посёлком Плишкино, а в назначенное время не вернулся и не позвонил.



- Для розыска грибника были сформированы поисковые группы в составе сотрудников полиции, спасателей, а также волонтёров. Для максимально эффективных поисковых мероприятий использовалась автомобильная техника. Поисковики прочёсывали лесной массив и примыкающие дороги, опрашивалось население ближайшего посёлка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Примерно в половине одиннадцатого вечера экипаж ГИБДД нашёл пенсионера в лесу живым и здоровым. Полицейские включили громкоговоритель на патрульном автомобиле, и на звук сирены пожилой иркутянин вышел навстречу правоохранителям.



Заблудившегося пенсионера удалось разыскать в течение нескольких часов.



