Пьяный житель Бурятии ударил полицейского штакетником

Наряд приехал по сигналу о дебоше



28 июня Еравнинским районным судом Бурятии прекращено уголовное дело в отношении жителя Бурятии по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.



Пьяный мужчина стал ломать у соседей забор и разбивать стёкла веранды. В это время на место прибыл наряд отдела вневедомственной охраны (ОВО). При этом житель применил насилие в отношении сотрудника ОВО, ударив его штакетником.



При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, отсутствие судимостей и принесение извинений потерпевшему, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

