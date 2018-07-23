Наряд приехал по сигналу о дебоше
28 июня Еравнинским районным судом Бурятии прекращено уголовное дело в отношении жителя Бурятии по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Пьяный мужчина стал ломать у соседей забор и разбивать стёкла веранды. В это время на место прибыл наряд отдела вневедомственной охраны (ОВО). При этом житель применил насилие в отношении сотрудника ОВО, ударив его штакетником.
При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, отсутствие судимостей и принесение извинений потерпевшему, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Пьяный житель Бурятии ударил полицейского штакетником
Происшествия, Фото:
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