В Братске угонщики «Жигулей» пытались убежать от Росгвардии

Угонщиков поймали «по горячим следам»
В дежурную часть отдела полиции Братска обратился местный житель, сообщивший об угоне его «ВАЗ-2103». Машина была припаркована во дворе дома в жилом районе Гидростоителя.
Ориентировка на транспортное средство была передана всем наружным нарядам Росгвардии и полиции. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны на улице Приморской заметили припаркованный автомобиль, который полностью подходил под описание, в салоне находилось двое молодых людей.
Увидев сотрудников Росгвардии, граждане выбежали и пытались скрыться.
После непродолжительного преследования сержант Павел Одоев и старший сержант Сергей Хлыстов задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 21 и 22 лет. По их словам, автомобиль они взяли с целью покататься по городу.
Молодые люди переданы полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
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