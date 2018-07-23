54-летняя якутянка помогла поймать уличного грабителя

Бывшая учительница начальных классов, догоняя преступника, сфотографировала его и позвонила в полицию



В МВД по республике Саха (Якутия) поблагодарили неравнодушную пенсионерку за помощь в раскрытии грабежа «по горячим следам».



Днём 12 июля 54-летняя якутянка возвращалась домой от подруги. Женщина неспешно шла по улице Каландаришвили Якутска, как мимо неё пробежала компания молодых людей. Тут же она услышала крики и заметила мужчину, который звал на помощь и, прихрамывая, пытался догнать убегающую от него компанию.



Женщина остановилась. Чуть дальше также остановились и бежавшие молодые люди, один из которых стал выкрикивать угрозы пытавшемуся догнать их мужчине. Добежав до пенсионерки, мужчина сказал ей, что один из убегавших вырвал из его рук кошелёк с 3500 рублей.



Затем компания продолжила убегать, и хромой мужчина также продолжил погоню. Женщина заметила, что у потерпевшего явные признаки инвалидности.



Неравнодушная горожанка, испугавшись за жизнь и здоровье потерпевшего, побежала вслед за ними. На бегу, она успела сообщить о случившемся на пульт дежурной части и сфотографировать на телефон убегающих мужчин, а также пыталась остановить потерпевшего.



- Благодаря поступку отважной горожанки грабёж, случившийся в тот день, был раскрыт «по горячим следам». Компания и подозреваемый в совершении грабежа - ранее неоднократно судимый 29-летний уроженец Нюрбинского района задержаны нарядом вневедомственной охраны Росгвардии, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).



Министром внутренних дел республики генерал-майором полиции Владимиром Прокопенко вместе с благодарностью были вручены золотые часы пенсионерке, проработавшей долгие годы учительницей начальных классов.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Подозреваемого поместили в следственный изолятор.