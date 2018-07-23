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16 природных пожаров действуют в Иркутской области

16 природных пожаров действуют в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они возникли из-за гроз

За три дня - с 20 по 23 июля, в Иркутской области было ликвидировано 14 лесных пожаров, четыре из которых – в зоне космомониторинга. Общая площадь потухших очагов составила 13 995 га, из которых 13 392 га, покрытых лесом. 22 июля, в лесном фонде потушено два возгорания на общей площади 54 га, оба ликвидированных пожара действовали в Усть-Илимском районе. Там же в локализованном состоянии на текущие сутки перешёл очаг площадью 15 не лесных гектаров.

В тушении пожаров 22 июля было задействовано 19 пожарных-десантников, восемь сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан, 14 единиц наземной техники. Вертолёт Ми-8 осуществлял переброску сил пожаротушения, налетав 3 часа 50 минут.

На утро 23 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 16 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 16636 га. В отношении этих пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– На территории Иркутской области лесные пожары зафиксированы только в Катангском районе, они продолжают отображаться из-за тонкостей системы ИСДМ, но по факту их распространение остановлено. Поэтому, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», дым в наш регион принесло ветром из Красноярского края и Якутии, что подтверждается данными, полученными с космоснимков, – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
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